Рошаль назвал вопиющим случаем увольнение и арест бывшей заведующей роддомом №27

Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», врач Леонид Рошаль заявил, что ситуация с увольнением и арестом бывшей заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян является вопиющим случаем. По его словам, врачей нельзя осуждать за неумышленный вред здоровью пациентов.

«Я считаю, что это вопиющий совершенно случай, когда главного врача по статье «Халатность» увольняют с должности за то, что у нее в родильном доме на шесть тысяч родов один новорожденный умер и трое получили какие-то осложнения. Это медицина, это болезни. Мы не боги. То, что дети и умирают в родильных домах, и имеют осложнения – во всем мире это есть, это не чрезвычайная ситуация», – приводит слова Рошаля РИА «Новости».

По его словам, о роддоме №27 есть множество хороших отзывов. «Я думаю, что это ужасно совершенно... За неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», – подчеркнул Рошаль.

Напомним, начальство московского родильного дома №27 было уволено в полном составе после многочисленных жалоб пациентов. Заведующую родильным отделением Марину Сармосян арестовали по подозрению в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бывший главный акушер Москвы выступил в защиту арестованной Сармосян. Газета ВЗГЛЯД писала, что арест заведующей московского роддома № 27 выводит противостояние врачебного и пациентского сообщества на новый виток.

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