Все руководство московского роддома уволили из-за жалоб пациентов

Начальство московского родильного дома №27 уволено в полном составе после многочисленных жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что было принято решение «об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома».

Причиной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля послужили многочисленные жалобы пациентов на деятельность роддома «Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого ДЗМ».

Новым руководителем родильного дома №27 назначена Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина.

«Семейкина Е.Ю. – врач-акушер-гинеколог высшей категории, стаж работы – более 35 лет. Сегодня заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Хавкина Е.Ю. представила Елену Юрьевну коллективу родильного дома. Сегодня же взамен всех уволенных назначаются заведующие отделениями. Все изменения будут опубликованы на сайте департамента здравоохранения и официальном сайте больницы», – указывается в сообщении депздрава.

Отмечается, что родильный дом №27 продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

Ранее в соцсетях получила широкое обсуждение публикация женщины, рожавшей в этом роддоме, передает ТАСС.

По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, включая выдавливание, вакуум.

Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

При этом в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столичный роддом № 27 получил высокий статус «Больницы, доброжелательной к ребенку», который присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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