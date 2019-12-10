«Дело гинеколога Сармосян» вбивает клин между врачами и пациентами

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...

Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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              «Дело гинеколога Сармосян» вбивает клин между врачами и пациентами

              Марине Сармосян предъявляют целую череду неудачных родов   10 декабря 2019, 18:35
              Фото: Роддом ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого/Youtube
              Текст: Елена Кондратьева

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              Новое «дело врачей» – арест заведующей московского роддома № 27 – выводит противостояние врачебного и пациентского сообщества на новый виток. И если предыдущее дело неонатолога Элины Сушкевич создало благоприятные обстоятельства для примирения двух сторон, то история роддома № 27 может вновь усугубить этот конфликт.

              Защитники Марины Сармосян апеллируют к делу Элины Сушкевич, пытаясь подвести их под общий знаменатель – беспочвенное преследование медицинских работников. На самом же деле история калининградского неонатолога Сушкевич, помещенной под арест в июне этого года и после широкого резонанса отпущенной под подписку о невыезде, существенно отличается от истории Сармосян.

              Напомним, Элина Сушкевич обвинялась в преднамеренном причинении смерти новорожденному младенцу. Мать ребенка – гражданка Узбекистана, перенесшая перед этим два выкидыша. Новая беременность также не была удачной и закончилась на 23-ей неделе (во всем мире начинают выхаживать младенцев, начиная с 24-25 недели). Женщина жила в России без прописки, у врачей не наблюдалась, сообщить медперсоналу о своем состоянии могла с трудом из-за плохого знания русского языка. Безводный период длился около двух суток, после чего был рожден младенец с экстремально низким весом – 700 гр. Реанимационные усилия не принесли результата, ребенок скончался.

              В то же время Марине Сармосян предъявляют целую череду неудачных родов. Пострадавшая, с которой началось расследование дела, Татьяна Бенграф рассказала на своей странице в Facebook, что ее ребенок был рожден в срок, с идеальными анализами и беспроблемной беременностью. Младенец весил 3760 гр. Сегодня у ребенка паллиативный статус и глубокая инвалидность. По словам матери, здорового и доношенного ребенка ей загубили в роддоме №27. «Передозировали ЭА (эпидуральную анестезию, после чего прекратилась родовая деятельность, - ВЗГЛЯД) и выдавливали три мужика! Заразили сепсисом, не сделали гипотермию и просто бросили умирать, лечили гентомицином, который приводит к необратимым последствиям в мозге!», - пишет Бенграф . За роды по контракту пострадавшая заплатила 160 тысяч рублей.

              «А потом выяснилось, что за месяц до нас Милене с клинически узким тазом не сделали кесарево, ребенок умер в реанимации, промучившись 24 дня с трубками во рту! А дальше больше – ребенку Иры и Кирилла Юдиных занесли стрептококк, который привел к менингиту и ребенок теперь живет без сознания в реанимации более полу года! Быстровой Валерии угробили ребенка, передозировав ЭА и выдавливали, у ребенка вместо коры головного мозга гигрома. Мария Касаткина передозировали ЭА и выдавливали, ребенок с трахеостомой, был на ИВЛ несколько месяцев. У всех детей паллиативный статус, всех отправили домой умирать!» – эта информация легла в основу проверки Следственного комитета, в ходе которой в спешном порядке были уволены все заведующие отделений филиала родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) и его заведующая Марина Сармосян.

              Сейчас Сармосян заключили под стражу по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). А медицинское сообщество забило в набат – «новое дело врачей», «повторение 37-го года» и «некому будет работать». Однако, на этот раз коллеги не утверждают, что Сармосян – невинная жертва «охоты на врачей».

              «Виноват не врач, а плохое образование»

              «Я не знаю, виновата врач или нет, - пишет врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. – Я готов допустить, что в роддоме все было плохо и она виновата по всем пунктам. Как минимум виновата в том, что не уследила... У меня только один вопрос: На хрена сажать ее в СИЗО??? Какой в этом смысл???». У самого Банда до сих пор на странице в Facebook стоит на обложке хэштег #ЯЭлинаСушкевич, как и у многих других известных врачей. В защиту новой арестантки тоже появился хэштег, но звучит он уже иначе – #МойВрачСармосян. Очевидно, что сообщество по инерции вступается за «своих», но уже не отождествляет себя с обвиняемой. И не меняет аватарки в поддержку Сармосян.

              Напротив, коллеги выбрали другую стратегию защиты. «Совершенно очевидно уже всем, по-моему, что 95% наших врачей плохо образованы. Также очевидно, что это не их вина, а вина тех, кто упорно не желает признавать убогость и отсталость российского медицинского образования и упорно не желает его реформировать. Как можно наказывать людей за то, что их учили делать именно так?, – пишет Павел Бранд. – 95% российских врачей ежедневно совершают ошибки. В результате этих ошибок периодически погибают люди. Это данность, с которой ничего нельзя сделать без качественной реформы образования и здравоохранения».

              Сообщество давно говорит о необходимости реформировать систему медицинского образования, но пока никто не создает прецедента. А между тем, дело Сармосян вполне могло бы стать таким, если бы ее адвокаты предъявили встречный иск к ее учебному заведению. Пришлось бы признать, что врач некомпетентен, но вину за ее некомпетентность переложить на неэффективное образование.

              ЯЖЕМАТЕРИ как орудие рейдеров

              Тем не менее, защитники Сармосян выбрали традиционный рефрен про «замечательных врачей от Бога» и «неблагодарных пациентов». Злоключения своей новой героини они объясняют рейдерским захватом роддома. Наиболее ярко выступает медицинский психолог Гиоргий Нацвлишвили. «В 27-м роддоме произошла преступная халатность, которая привела к смерти! Правда не ребенка. А роддома », – утверждает он. На смертях детей, которые тоже фигурируют в этом скандале, Нацвлишвили не фокусируется. Он говорит о рейдерском захвате, а о пациентах высказывается очень своеобразно: «На суде присутствовали мамочки бедных детей-инвалидов. Это все хорошо, конечно, но было бы клево увидеть доказательства того, что эти мамочки правда были пациентками». «Говорить о том, в чем не понимаешь нихрена – святое право каждого. Я искренне уважаю сотрудников роддомов, ибо лично я не вытерпел бы то количество ЯЖЕМАТЕРЕЙ с которым им приходится сталкиваться» и прочие рассуждения про «идиотов», которые «много орут».

              Появилась и петиция в защиту Сармосян. Правда, за два дня она с трудом набрала 7 тысяч подписей. Столько обращение в защиту Сушкевич  набрало за первые часы существования. А за два дня количество подписантов подошло к 25 тысячам (а сейчас приближается к 250 тысячам). При этом, за Сушкевич подписывались и врачи, и многочисленные пациенты. А судя по списку подписантов за Сармосян, была активирована вся национальная диаспора.

              Уравнивание Сармосян и Сушкевич лишь по принципу принадлежности к врачебной касте обесценивает всю линию защиты медицинского сообщества. Дело Элины Сушкевич, а до нее – дело Елены Мисюриной, послужили толчком к разговору не только об обязанностях врачей, но и об их правах, не только о правах пациентов, но и об их обязанностях. Эти дела, благодаря солидаризации медицинского сообщества и пациентов, начали затирать штамп про некомпетентных и жадных персонажей, которые всегда прикроют друг друга, какую бы пакость не совершил коллега.

              Но заступаться за каждого арестованного врача лишь по принципу «горой за своего» – не лучшая стратегия защиты. Именно она в итоге и приводит к тотальному недоверию пациентов к медикам, потому как раскрыть преступление или ошибку одного врача может только другой врач. То есть тоже «свой». А если в сообществе нет критичности к «своим», то приходится ставить под сомнение их объективность и непредвзятость.  

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