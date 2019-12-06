Врачи посчитали допустимым «гуглить» диагноз во время приема пациента

Пользоваться интернетом в ходе приема нормально и правильно, врач не может знать все на свете, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные терапевты.

В Братске к пятимесячному ребенку приехала врач скорой помощи, которая не смогла самостоятельно поставить ребенку диагноз, поэтому начала искать информацию в интернете. Мать возмутилась действиями фельдшера и засняла ее на видео. После инцидента врача не уволили, заявив, что закон не запрещает медработникам использовать Сеть для получения справочной информации.

«Пользоваться всевозможными приложениями нормально и правильно. Те же фармакологические справочники существуют именно для того, чтобы их смотреть. Любой врач использует такое количество препаратов, что все это запомнить просто невозможно», – говорит член московского отделения Межрегионального общества специалистов доказательной медицины врач кардиолог-терапевт Антон Родионов.

Терапевт отмечает, что не видит ничего плохого в использовании интернета во время приема, так как там существует целая медицинская база, есть различные оценочные шкалы риска, системы поддержки принятия решения, справочники, в которые он и сам иногда заглядывает.

«Это гораздо лучше, чем считать, что ты знаешь все – с плеча что-нибудь такое рубануть и допустить ошибку. Меня вообще поражают все эти родители, которые вместо того, чтобы «дрожать над ребенком», начинают снимать видео – это просто позорище», – говорит Родионов.

Использование интернета врачами во время приема пациентов также поддержал врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко. «Такого запрета для медработников действительно нет в законодательстве. В интернете полно качественных источников, например, медицинские рекомендации по ведению, лечению, диагностике, утвержденные Минздравом. Я также нередко захожу на сайты – таким образом себя контролирую», – говорит Карабиненко.

После того, как мать младенца выложила видео, на котором фельдшер ищет диагноз ребенка, многие пользователи Сети встали на сторону медработника. Поддержавшие объяснили это тем, что врач скорой не является узконаправленным специалистом и физически не может все знать.