Бывший главный акушер Москвы выступил в защиту арестованной заведующей роддомом

Арест заведующей филиала роддома №27 неоправдан, доктор никогда не желает зла своим пациентам, заявил газете ВЗГЛЯД профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, бывший главный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени Спасокукоцкого Марину Сармосян. Ее обвиняют в принуждении пациенток к естественным родам, из-за чего один ребенок умер, а еще один находится в коме.

«Я не знаю, что происходило в родильном доме, потому что меня там не было. Но я точно понимаю, что для врача выбрана очень жесткая мера пресечения. Это не маньяк-убийца, а доктор с высшим медицинским образованием», – заявил Коноплянников.

Следственный комитет уже занимается рассмотрением четырех заявлений от рожениц. Матери пострадавших детей утверждают, что заведующая настаивала на естественных родах и нарочно не разрешала проводить кесарево сечение.

«Для кесарева сечения есть определенные показания. Если по какой-то причине роженице не делают его, значит есть какие-то риски. Я уверен, что никакой одержимости естественными родами не существует», – говорит Коноплянников.

Акушер отмечает, что профессия врача непростая, и ее люди выбирают не просто так. Любой медсотрудник хочет только сделать как лучше для матери и ее малыша.

Ранее на сайте департамента здравоохранения Москвы сообщили, что все руководство родильного дома №27 уволено из-за многочисленных жалоб пациентов, а на их места сразу же были назначены новые медработники. Больница работает в прежнем режиме.