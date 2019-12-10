Главу роддома в Москве арестовали после жалоб пациентов

В Москве арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян – врача подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине медиков во время родов.

Савеловский районный суд Москвы принял решение заключить Сармосян под стражу на два месяца, передает RT.

Расследование в отношении сотрудников роддома №27 началось после заявлений четырех пациенток, чьи дети пострадали во время родов.

«По результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов, в отношении деятельности родильного дома (...) принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома», – говорится в официальном сообщении Мосгорздрава.

При этом учреждение «продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала».

Татьяна Бенграф – одна из пациенток, выступивших с обвинениями в адрес роддома. Женщина считает, что из-за действий врачей ее дочь стала инвалидом: во время родов медики под руководством Сармосян применяли крайне агрессивные методы, что нанесло непоправимый вред здоровью ребенка. Сначала врачи допустили передозировку эпидуральной анестезии, а после прибегли к выдавливанию плода, опасному как для роженицы, так и для малыша. В итоге девочка пережила клиническую смерть.

«В 27-м роддоме в Москве мне загубили по контракту за 160 тыс. здорового и доношенного ребенка весом 3760 – с идеальными анализами и прекрасной беременностью! Все очень, очень плохо. У ребенка страница диагнозов, начиная от поражения ЦНС, ДЦП (тетрапарез), фокальная эпилепсия, псевдобульбарный синдром, в анамнезе генерализованный сепсис и ЦМВ (подхваченный в реанимациях), несколько пневмоний, бронхитов, острых колитов и много, много другого», – сообщила Бенграф в Facebook.

По ее словам, что грубые ошибки допускались как во время родов, так и при реанимации новорожденного ребенка. Женщина также обвиняет заведующую и сотрудников роддома в подмене медицинских документов с целью «замести следы» совершенных преступлений и подчеркивает, что ее дочь – не единственная пострадавшая от рук врачей роддома №27.

Бенграф также публикует рассказы людей, дети которых пострадали в том же роддоме.

«Ребенку Иры и Кирилла Юдиных занесли стрептококк, который привел к менингиту, и ребенок теперь живет без сознания в реанимации более полугода! Быстровой Валерии угробили ребенка, передозировав ЭА (эпидуральная анестезия) и выдавливали, у ребенка вместо коры головного мозга гигрома. Марию Касаткину передозировали ЭА и выдавливали – ребенок с трахеостомой, был на искусственной вентиляции легких несколько месяцев. У всех детей паллиативный статус, всех отправили домой умирать!», – пишет она.

Многие рожениц отмечают, что Сармосян выступала за естественные роды и отказывалась назначать кесарево сечение. По словам Бенграф, бывшая завотделением лично присутствовала на родах трех из четырех рожениц, обратившихся в правоохранительные органы с обвинениями в адрес роддома.

Тем временем родственников Марины Сармосян возмутила жесткость избранной для нее меры пресечения. Дочь женщины Тамара заявила, что считает решение суда «вопиющим примером правового беспредела» – по ее словам, следствие не предоставило никаких доказательств причастности врача к вменяемым ей преступлениям, арестованная якобы не принимала личного участия в принятии родов у пострадавших женщин.

Кроме того, уволенные врачи роддома №27 до сих пор пребывают в шоке от ситуации - они заявляют, что им якобы не объясняли причин происходящего, хотя многие из них даже не были причастны к историям с пострадавшими роженицами.

Отмечается, что Марина Сармосян – кандидат медицинских наук с двадцатилетним стажем работы. В ноябре 2019-го возглавляемый ею роддом получил международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку».

Ранее сообщалось, что начальство московского родильного дома №27 было уволено в полном составе после многочисленных жалоб пациентов.

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