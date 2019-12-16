Граждан России и Азербайджана задержали в аэропорту Бейрута с фальшивыми долларами

Россиянина и гражданина Азербайджана задержали в международном аэропорту Бейрута при попытке ввезти крупную сумму фальшивых денег, сообщил источник в воздушной гавани.

«Задержаны двое людей, один – гражданин России, второй – Азербайджана. У них в сумке нашли большое количество поддельных банкнот. В основном доллары», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Пассажиры, по этим данным, собирались отправиться в Стамбул.

В октябре сообщалось, что в России появился новый вид купюр, созданный специально для обмана банкоматов и снятия легальной наличности.