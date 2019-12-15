В ПАСЕ предложили включить ДНР и ЛНР в «нормандские» переговоры

К переговорам в «нормандском формате» следует привлечь представителей ДНР и ЛНР, заявил глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции Бундестага «Альтернатива для Германии», член ПАСЕ Ульрих Оэмэ.

По итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР Оэмэ заявил, что в переговорах в «нормандском формате» нет «очень важного участника» – «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», передает ТАСС.

Оэмэ предложил Совету Европы «наладить и продвинуть переговоры с ДНР и ЛНР». Он рассчитывает собрать на январской сессии ПАСЕ 20 голосов, чтобы «инициировать резолюцию» о вовлечении в диалог ДНР и ЛНР.

Депутат пояснил, что перед переговорами в Минске проинформировал немецкий МИД и украинского посла в Германии.

Как заявили в ЛНР, «важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в нормандском формате». Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил необходимость «налаживать прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной».

В ДНР приветствовали «инициативу со стороны европейского сообщества». Глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что на протяжении всего конфликта «международные структуры получали официальную информацию» только от Киева.

«Сегодня первый шаг, чтобы получить информацию объективную от второй стороны – представителей ЛНР и ДНР», – сказала она.

Напомним, в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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