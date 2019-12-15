Умерла актриса Анна Карина

Звезда фильмов французской «новой волны» Анна Карина (настоящее имя – Ханна Карин Бланке Байер) умерла в Париже на 80-м году жизни, сообщил ее агент Лоран Баландрас.

По его словам, Карина умерла в субботу в парижской больнице от рака. Рядом с ней находился ее муж – американский режиссер Деннис Берри, передает RT.

Министр культуры Франции Франк Рестер заявил, что со смертью Анны Карины французское кино «осиротело».

Карина известна своими ролями в фильмах 60-х годов: «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьерро», – которые снял Жан-Люк Годар.

Анна Карина родилась в Дании в 1940 году. Псевдоним взяла по совету Пьера Кардена и Коко Шанель. 3 марта 1961 года вышла замуж за Годара и прожила с ним в браке до 1967 года.

После развода с Годаром получила известность и как театральная актриса.