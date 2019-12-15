В конкурсе «Моя страна – моя Россия» представлена новая номинация для Дальнего Востока

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Самодельный телескоп в Крыму прославил Россию

Геннадий Борисов с детства мастерил телескопы – и в итоге открыл девять кометФото: из личного архива
«Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, чьим именем названа открытая им первая в истории межзвездная комета. В эти ночи в Северном полушарии, в том числе и в России, можно увидеть комету Борисова. Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...

У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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              В конкурсе «Моя страна – моя Россия» представлена новая номинация для Дальнего Востока

              15 декабря 2019, 12:51

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              На фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» прошла презентация XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – «Мой Дальний Восток», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

              Номинация «Мой Дальний Восток» проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает «Регнум».

              Глава министерства Александр Козлов отметил, что Дальний Восток на сегодняшний день является территорией приоритетного развития.

              «Наша задача - стать экономически развитым регионом с высоким уровнем жизни. Успешно конкурировать с крупнейшими азиатскими экономиками – Китаем, Японией, Республикой Кореей, Сингапуром. И сейчас именно то время, когда талантливые и амбициозные молодые люди могут здесь себя проявить, получить востребованное образование, построить хорошую карьеру», – сказал Козлов.

              Номинация включает проекты, направленные на улучшение имиджа Дальнего Востока как территории, благоприятной для жизни и перспективной для профессионального и карьерного развития, поддержку и закрепление молодежи на Дальнем Востоке и расширение представления молодежи о возможностях самореализации в регионе.

              «Сейчас, как никогда региону нужны талантливые, амбициозные люди, которые не боятся нестандартных задач, готовые вместе с Дальним Востоком идти вперед. Нужны свежие идеи, мышление, видение, как можно сделать здесь жизнь лучше. И мы создаем для этого условия. При подготовке проекта национальной программы работала платформа для сбора предложений. 230 тысяч россиян, в основном, дальневосточники откликнулись на этот призыв и рассказали о том, что для них важно. Убежден, что конкурс «Моя страна – моя Россия» тоже соберет значимые и интересные инициативы, вдохновит нашу молодежь на новые свершения», – добавил Александр Козлов.

              «Конкурс «Моя страна – моя Россия» ежегодно развивается, расширяется спектр его номинаций. В новом сезоне, который стартовал 2 декабря, их стало уже 20. Введение новых номинаций направлено на то, чтобы максимально охватить весь спектр направлений социально-экономического развития российских территорий. Номинация «Мой Дальний Восток» даст старт проектам по приоритетным направлениям развития страны и Дальнего Востока, откроет новые горизонты для инициативных граждан», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              В номинации «Мой Дальний Восток» конкурса «Моя страна – моя Россия» подано уже более 100 заявок участников, которые представят свои проекты, посвященные поиску новых технологических и технических решений, разработке транспортных подсистем и внедрению инновационных подходов для развития Дальнего Востока с учетом природно-климатических особенностей региона.

              Координатор конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова уточнила, что заявки на XVII всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» принимаются до 24 февраля 2020 года.

              «Участники могут представить свои работы в 20 номинациях. Среди новых номинаций – «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика» и номинация «Моя страна. Моя Победа», приуроченная к юбилею Великой Победы. В прошлом году количество участников от Дальнего Востока составило 3,9% от общего числа конкурсантов. Надеемся, что в этом году количество участников из регионов Дальнего Востока существенно увеличится», – отметила Пастухова.

              Основные этапы XVII сезона конкурса: 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе; 25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа; 1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет; июнь 2020 года – награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

              Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.


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