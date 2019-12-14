ПЦУ призвала Филарета к примирению

Архиерейский собор неканонической церкви Украины (ПЦУ) призвал Филарета прекратить самоизоляцию, пообещав, что его статус и материальное положение не будут пересмотрены.

«Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия УПЦ-КП», – сказано в итоговом документе собора на сайте ПЦУ.

Ранее глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата.

До этого ПЦУ заявила, что создаст для Филарета Денисенко религиозную организацию в своем составе в форме миссии. Однако он заявлял, что будет «бороться до последнего».