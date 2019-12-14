Американский генерал заявил о наличии технологии сверхскоростного перемещения людей

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст в ходе выступления в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа заявил, что США владеют технологией, способной транспортировать человека в любую точку Земли менее, чем за час.

«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», – передает РЕН ТВ со ссылкой на издание The Drive слова бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США

По данным издания, заявление Кваста, который имеет свыше 3 тыс. 300 часов налета (в том числе 650 часов в боевых операциях), было озвучено на фоне других высказываний военных США о существовании ряда странных феноменов, природа которых не оговаривается.

Как пишет издание, подобные заявления могут описывать действительное положение вещей и указывать на заинтересованность Пентагона в существенном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.

Напомним, на 20 сентября 2019 года был намечен штурм «Зоны 51» в Неваде. Активисты собирались подтвердить известную легенду о том, что там якобы спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. К моменту удаления страницы мероприятия на Facebook к инициативе присоединились более 1 млн пользователей.