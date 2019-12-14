Ефимова пошутила по поводу решения ВАДА

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в соцсети картинку с «нейтральными атлетами из России», высмеяв таким образом санкции ВАДА.

Ефимова выложила в Instagram кадр из фильма «Джентльмены удачи», предположив, что именно в такой форме должны выступать нейтральные атлеты из России.

При этом она отметила, что «когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм попадет в ад», но добавила, что не знает, как жить без шуток.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД