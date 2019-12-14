Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Глава турецкого МИД добавил, что в случае принятия санкций со стороны США из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них.

Напомним, в среду члены комитета Сената Конгресса США по иностранным делам проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.

Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД