Назван процент отказавшихся от мобильников школ

Около 25% российских школ последовали рекомендациям профильных ведомств и отказались от мобильных телефонов на уроках, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

«Впервые в этом году сразу три ведомства – Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение. И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тыс. 628 школ – то есть примерно каждая четвертая – выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», – передает «Российская газета» слова министра.

Васильева уточнила ситуацию с запрещением мобильников в школах по регионам: Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область – сто процентов школ. Камчатский край – 37,5%, Магаданская область – 53,3%, Пермский край - 58,8%, Республика Марий Эл - 63,8%, Удмуртская Республика – 60,9%, Кемеровская область – 67,3%, Курганская область –50,9%, Свердловская область – 65,3%.

По ее словам, это абсолютно проверенные данные.

Министр добавила, сославшись социологический опрос, что три четверти опрошенных, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время учебы.

«И я с ними абсолютно солидарна. (...). Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям», – сказала Васильева.

В августе Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, рекомендации связаны с заботой о здоровье учеников.

В свою очередь глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.

Напомним, в среду глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что в школах Москвы и Подмосковья в ближайшее время установят специальные ящики для хранения телефонов во время уроков.