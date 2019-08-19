Минпросвещения рекомендовало ограничить использование телефонов в школах

Минпросвещения рекомендует министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях», – говорится в сообщении на сайте министерства просвещения России.

В основу рекомендаций лег анализ международного опыта. Кроме того в ведомстве учли результаты опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором.

Так, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях.

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В то же время анализ международного опыта показывает, что длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, уточняется на сайте.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что ограничения телефонов не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

«При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами», – добавили в ведомстве.

После применения новых рекомендация в течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования – выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

В июле ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян поддерживают идею ограничения использования мобильных телефонов школьниками во время уроков, но против абсолютного запрета гаджетов в школах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о дискуссии вокруг возможного запрета смартфонов в школах.