Россияне поддержали ограничение использования гаджетов в школах

Большинство россиян поддерживают идею ограничения использования мобильных телефонов школьниками во время уроков, но против абсолютного запрета гаджетов учениками, следует из опроса ВЦИОМ.

«Поддержка идеи запрета использования учениками гаджетов в школьных классах за последний год снизилась, но в целом остается на высоком уровне (67% в 2019 году против 73% в 2018 году)», – следует из опроса ВЦИОМ.

Наибольшую поддержку такая инициатива нашла среди женщин (70%), людей в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%). Также в пользу запрета чаще высказываются родители, у детей которых нет мобильных телефонов (84%). В целом среди тех, у кого есть дети школьного возраста, эта доля составляет 67%.

То, что запрет мобильных телефонов положительно скажется на учебном процессе, считают 62% россиян, год назад этом показатель составлял 69%. Однако среди родителей, имеющих детей-школьников, эта доля составляет 66%, а среди тех, чьи дети не пользуются гаджетами, она еще выше – 84%.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

Нет, оставить все как есть



В то же время абсолютный запрет гаджетов в школе не поддерживается большинством россиян (55%), за исключением представителей старшей возрастной группы 60+ (53%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7 июля посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос, проведенный проектом «Дети Mail.ru», выявил несогласие россиян с идеей запрета мобильных телефонов в школах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о дискуссии вокруг возможного запрета смартфонов в школах.