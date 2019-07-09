Россияне выступили против запрета мобильных телефонов в школах

Опрос, проведенный проектом «Дети Mail.ru», выявил несогласие россиян с идеей запрета мобильных телефонов в школах.

В исследовании сообщается, что 43% родителей против запрета смартфонов; 38% считают, что можно запретить смартфоны, но не кнопочные мобильные телефоны; полный запрет поддерживают 12%, 7% не определились, передает ТАСС.

Брать в школу мобильный разрешают своим детям 84% россиян. 87% объясняют это необходимостью иметь возможность связаться с ребенком, 7% считают смартфон неотъемлемой частью современной жизни.

При этом 50% россиян заявили, что телефоны мешают учебе.

35% сообщили, что их детям в школе разрешают использовать мобильные, 52% сказали, что это разрешено только на переменах, у 4% детям разрешают использовать смартфоны для учебы.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

Нет, оставить все как есть



Анонимный опрос проходил c 5 по 7 июля 2019 года среди 10 тыс. 049 пользователей проекта Дети Mail.ru.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что говорят о запрете смартфонов в школах противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений.