Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Дайте России время!

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В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

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Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

            В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение    5 июля 2019, 18:30
            Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
            Текст: Диана Харькова

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            Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений?

            Призыв ограничить использование гаджетов в школах, с которым накануне выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вызвал бурные дебаты среди политиков, педагогов и психологов.

            Так, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила перенести решение этого вопроса на уровень самих школ. «Я за предложения, не запрет. Если школьное сообщество выразит запрос на регулирование, безусловно, это нужно», – цитировал ее «Интерфакс». Кузнецова напомнила, что «в ряде школ самостоятельно принимаются решения о пользовании гаджетами, объединив позицию родителей, учителей, выслушав позицию детей».

            Скептически оценил перспективы полного запрета и первый зампред профильного комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он считает, что полностью запретить детям использование смартфонов в школах нереально. Сейчас такая техника – часть образовательных технологий, мобильные телефоны используются во время дистанционного выполнения заданий, подчеркнул Онищенко.

            Кроме того, еще ранее он заявлял, что мобильная связь для современного ребенка важна еще и психологически. «Надо понимать, что телефон сегодня, особенно для городского ребенка, это необходимость, – настаивал Онищенко в комментарии РИА Новости. – Во-первых, если ребенок может позвонить маме или папе и услышать родной голос, это является стрессоадаптатором.

            То есть первоклашку можно адаптировать с помощью телефона. Второе, сами городские родители в этом заинтересованы – им так будет спокойно».

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг, выступая на заседании президентского Совета по защите семьи и детей, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, задала риторический вопрос: «Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать, смотреть, еще что-то». Матвиенко сослалась на то, что многие педагоги и директора школ, да и родители высказывают свою тревогу в связи с тем, что телефоны, особенно в младших классах, и отвлекают детей от учебы, и мешают учителям.

            Спикер Совфеда напомнила, что мобильники сами по себе – «маркер социального неравенства», то есть повод для зависти. Кроме того, в школах негде хранить телефоны, добавила Матвиенко: «Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность».

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            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?



            Матвиенко не ограничилась констатацией факта. На том же заседании она предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой выработать конкретные предложения по поводу смартфонов в школах. По мнению Матвиенко, эти предложения можно будет разработать за месяц – но, заметила она, надо действовать «без фанатизма», соблюдая закон и этические нормы. «Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», – пообещала в ответ Попова. 

            Впрочем, пока рано говорить о том, что политики едины во мнении о том, что мобильники на уроках явно вредят школьникам. В частности, так не считает вице-премьер Татьяна Голикова. Но при этом она согласилась с тем, что использование гаджетов в школах нужно каким-то образом регламентировать.

            В родительских комитетах также не спешат поддерживать идею полного запрета. «Такие вещи обсуждаются не впервой, – сказал газете ВЗГЛЯД председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко, который и сам работает преподавателем. – Я искренне пытался найти положительные моменты в этой идее, но я их не вижу».

            Если родитель принял решение, что его ребенок будет ходить со смартфоном, почему кто-то должен в этом ограничивать родителя?, – задается вопросом Ткаченко. «А если мне нужно быть на связи со своим ребенком? Чиновники говорят, что мобильники в школах хранить негде. Но в таком случае надо придумать способ их хранения, чтобы дети и родители могли связаться друг с другом в случае необходимости», – считает представитель родительского комитета.

            По мнению Ткаченко, некоторые учителя, которые поддерживают эту идею, не могут себя проявить как профессионалы и увлечь за собой детей. «Если я как учитель вижу, что школьники начинают на уроках доставать смартфоны – значит для меня это сигнал, что я что-то делаю не так», – пояснил преподаватель. По его словам, сейчас вся жизнь детей замкнута на смартфоны. «Потому в такой ситуации, если у школьников забрать смартфоны – у них начнется депрессия, конфликты, а школа работать с этим не умеет, у нее нет инструментов для психологической работы», – заключил Ткаченко.

            Но, заметим, что и сторонники запрета приводят достаточно веские аргументы.  «Во Франции уже запретили школьникам использовать мобильные телефоны, потому что они отвлекали детей от учебного процесса. Есть даже исследования, которые утверждают, что на формирующийся мозг ребенка мобильные телефоны действует плохо», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда социально-психической помощи семье и ребенку Татьяна Шишова.

            Да, дети могут попытаться незаметно пронести с собой гаджет в школу – и есть мнение, что запретный плод всегда сладок, но это неправильная логика, подчеркнула Шишова.

            «Обычно когда что-то запрещено, то большинство людей не делают этого,и нарушители запретов составляют это все-таки небольшой процент от общего числа, – полагает собеседница. – Поэтому далеко не все дети будут тайком приносить мобильники, особенно если будут понимать, что их застукают». Шишова привела сравнение: на ЕГЭ запрещены шпаргалки, и большинство детей ими не пользуются, ведь они понимают, что за этим последуют очень серьезные санкции.

            По оценке собеседницы, свобода от смартфонов хорошо отразится на детях, так как «они станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают».  

            «Очень часто те родители, которые стараются собственного ребенка отгородить от этого, жалуются на другого школьника, которого не ограждают от просмотра порнографии, и который дает в классе посмотреть это другим. Поэтому, думаю,  это очень запоздалый, но хороший метод», – заключила Шишова.


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