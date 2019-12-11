В Совфеде нашли решение проблемы использования мобильников в школах

В школах Москвы и Подмосковья в ближайшее время установят специальные ящики для хранения телефонов во время уроков, сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«На днях в Сочи состоялся Международный форум добровольцев, где национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал проект «Мир вокруг». На безвозмездной основе центр будет предоставлять школам ящики для хранения смартфонов, которые будут устанавливаться в школьных классах, и дети будут убирать в них телефоны на время занятий. Первые регионы, где будет апробирован этот проект, – Москва и Московская область», – сказала Гумерова, передает РИА «Новости».

Перед залом заседания в Совфеде установили образец – ящик белого цвета примерно 50 на 80 сантиметров, внутри – ячейки для телефонов.

Гумерова напомнила, что ограничения на пользование телефонами существуют уже сейчас во многих частных школах, а в Чечне и Белгородской области учащимся полностью запрещено пользоваться телефонами в школах.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

Нет, оставить все как есть



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь предложила сенаторам посмотреть в ходе региональной недели, как в школах реализуется практика по ограничению использования телефонов.

В августе Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, рекомендации связаны с заботой о здоровье учеников.

В свою очередь глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.