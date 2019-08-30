Министр просвещения объяснила необходимость ограничения на мобильники в школах

Рекомендации ограничить использование мобильных телефонов в школах связаны с заботой о здоровье учеников, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«Я считаю, что на период образовательного процесса использование мобильного телефона не нужно... Это связано с заботой о здоровье», – передает РИА «Новости» слова Васильевой.

Она рассказала, что власти заказали исследование о влиянии гаджетов на здоровье детей.

«Полного исследования про влияние на здоровье школьников гаджетов до сих пор в мире нет», – добавила Васильева, отметив, что сегодня многие страны идут по пути подобных ограничений.

Она рассказала также, что Министерство просвещения России заказало трехлетнее исследование, которое оценит влияние мобильных телефонов на здоровье школьников.

Министр добавила, что, по ее мнению, на период образовательного процесса в использовании телефона нет необходимости, так как школы и так имеют достаточное количество гаджетов. По ее словам, не все регионы согласны с этими рекомендациями.

«Выступила с определенным заявлением Москва, которая сказала, что мы не хотим принимать эти рекомендации, нам нужны мобильные телефоны в учебном процессе. Я думаю, что это от лукавого, потому что в Москве предостаточно гаджетов в школах, чтобы туда еще дополнять мобильные телефоны как гаджет», – передает ТАСС слова Васильевой.

Рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах уже разослали во все регионы страны, сообщила она. При их разработке учитывался опыт Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии, Сингапура и других стран.

«89% родителей нас поддержали, 90% учителей, 60% наших детей поддержали, хотя я представляю, как им тяжело расстаться с телефоном», – сказала министр.

Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.

Напомним, 22 августа замруководителя столичного департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами.