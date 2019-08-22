Московским школьникам разрешили пользоваться смартфонами

Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами, рассказал замруководителя столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

«Вчера уже давали комментарий, что это были рекомендации и не более того. Ведь самое главное – правильное использование тех же гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Нужно научить ребенка правильно ими пользоваться, чтобы это приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного», – передает РИА «Новости» слова Молоткова.

В понедельник Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Во вторник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.