Рособрнадзор разъяснил вопрос с гаджетами в школах

Рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование», – передает ТАСС слова Кравцова.

Выступая перед участникам педсовета Ленинградской области, он обратился к педагогам с просьбой донести эти рекомендации до директоров школ, до учителей и родителей учащихся.

Напомним, в понедельник Минпросвещения рекомендоовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.