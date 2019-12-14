КНДР провела новое «крупное испытание» на полигоне Сохэ

Власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ, сообщила Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указывается, что «еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22.41 по 22.48 (04.41-04.48 мск 14 декабря) на космодроме Сохэ», передает ТАСС.

В свою очередь академия оборонных наук КНДР сообщила, что ее ученые «удостоились огромной чести получить горячие поздравления от центрального комитета партии», передает РИА «Новости».

«Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что США захотели обсудить в СБ ООН ракетные пуски Северной Кореи. Это произошло после того, как днем 7 декабря КНДР провела «очень важные испытания».

В ответ северокорейская сторона заявила о готовности дать пропорциональный ответ на любые действия со стороны Вашингтона, посягающие на безопасность КНДР, указав, что республике «нечего терять».