США захотели обсудить в СБ ООН ракетные пуски Северной Кореи

Американская сторона запросила проведение обсуждения в СБ ООН темы северокорейских ракетных пусков, сообщил дипломатический источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», «обсуждение запросили на 11 декабря». США хотят, чтобы состоялся «открытый брифинг» Совбеза всемирной организации на тему «Нераспростанение/КНДР». Вашингтон хочет обсудить «недавние действия» Северной Кореи.

Планируется, что встреча состоится в 15.00 (23.00 мск).