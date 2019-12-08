КНДР заявила об «очень важных» ракетных испытаниях

Государственное северокорейское агентство ЦТАК заявило, что днем 7 декабря КНДР провела «очень важные испытания» на полигоне Сохэ, которые окажут в будущем влияние на стратегическое положение страны.

До этого в пятницу на спутниковых снимках заметили активность на ракетном полигоне Сохэ. На снимках увидели неизвестный контейнер, передает «Интерфакс».

2 декабря сообщалось, что за несколько месяцев военные КНДР построили по всей стране десятки дополнительных бетонных площадок для пусков ракет.