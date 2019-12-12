Северная Корея заявила о готовности пропорционально ответить на действия США

Пхеньян готов ответить на любые действия со стороны США, посягающие на безопасность КНДР, республике «нечего терять», заявил представитель северокорейского МИД, слова которого передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД КНДР заявили, что «Совет Безопасности ООН, целью которого является поддержание мира и безопасности, осуждает политику независимых государств, направленную на обеспечение самообороны, что является дерзким нарушением принципа уважения суверенитета, закрепленного в Уставе ООН», передает ТАСС.

По мнению северокорейской стороны, это «в очередной раз доказывает, что Совбез ООН является политическим инструментом, действующим по воле США».

В ведомстве также назвали «враждебной провокацией США открытие заседание Совбеза ООН в связи с проведением КНДР модернизации своего вооружения».

«Заявления о том, что Вашингтон может произвести запуск межконтинентальных баллистических ракет в любой момент, а нам запрещено проводить испытания собственного оружия, показывают враждебную сущность США, которые стремятся полностью разоружить нашу страну», – сказал дипломат.

«Нам нечего терять, и мы готовы пропорционально ответить на любые действия со стороны США», – подчеркнули в МИД КНДР.

Ранее стало известно, что США захотели обсудить в СБ ООН ракетные пуски Северной Кореи.

Это произошло после того, как днем 7 декабря КНДР провела «очень важные испытания».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД