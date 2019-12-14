В Гонконге пятеро подростков задержаны за убийство пожилого уборщика

Полиция Гонконга задержала пятерых подростков, подозреваемых в убийстве 70-летнего уборщика во время протестных акций месяц назад, сообщил представитель правоохранительных органов.

«Полиция арестовала трех мужчин и двух женщин в возрасте от 15 до 18 лет по подозрению в причастности к делу об убийстве в районе Шэн Шуй 13 ноября», – передает ТАСС заявление правоохранителей.

Напомним, органы правопорядка объявили о вознаграждении в размере 800 тыс. гонконгских долларов (102 тыс. долларов) за информацию, которая поможет найти причастных к убийству пожилого мужчины.

Во время уличных беспорядков радикалы в масках попали ему в голову кирпичом, от полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице.

В общей сложности за полгода полиция задержала более 6 тыс. участников уличных беспорядков, 40% из них оказались школьниками и студентами.