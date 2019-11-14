В Гонконге умер атакованный демонстрантами 70-летний мужчина

Работавший уборщиком 70-летний житель Гонконга умер в больнице после того, как антиправительственные демонстранты проломили ему голову кирпичем, сообщила радиостанция RTHK.

На мужчину напали из-за возникших на политической почве разногласий. Пожилой человек был доставлен в больницу в критическом состоянии и через сутки скончался, передает ТАСС.

В понедельник в городе произошел еще один шокирующий инцидент: участник акции облил горючей жидкостью и поджог 57-летнего прохожего, критиковавшего действия митингующих. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

В начале ноября после беспорядков в Гонконге за сутки были госпитализированы 17 человек.