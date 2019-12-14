Медведева отреагировала на оскорбительное видео Туктамышевой

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала видео с оскорблениями в свой адрес, опубликованное в Сети якобы Елизаветой Туктамышевой.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять – мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» – написала Медведева на своей странице Instagram в разделе Stories.

Напомним, фрагмент опубликованного якобы Туктамышевой видео появился на фанатской странице Медведевой в Instagram. На записи кадры с выступления самой Туктамышевой сопровождаются положительным комментарием, а кадры общения Медведевой и тренера Татьяны Тарасовой – оскорбительным.

Сама Туктамышева заявила, что «оскорбившее все фигурное катание» видео опубликовал ее бывший менеджер. По мнению спортсменки, причиной публикации могли стать споры из-за денег.

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