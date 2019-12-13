Изнасиловавшим юриста полицейским вынесен приговор

Тимирязевский суд Москвы вынес приговоры пяти полицейским, которые в составе преступной группировки в 2017 году изнасиловали черенком от лопаты 55-летнего юриста.

По данным «Московского комсомольца», в группировке под предводительством таксиста-частника Александра Пономарева состояли пять сотрудников полиции: сотрудник дежурной части полиции Жуковского Александр Кустов, полицейский-водитель ОМВД Антон Ильин и три сотрудника ППС - лейтенант Константин Кириллов и старшие сержанты Владимир Шестов и Петр Куракин.

По данным издания, юриста «заказали» «за успешное выступление в суде». Злоумышленники напали на мужчину в подъезде его дома, избили и изнасиловали черенком от лопаты. Пострадавший впоследствии перенес несколько операций.

Группировка неоднократно выполняла подобные «заказы» за деньги, чаще всего они поджигали машины жертв или избивали их.

В пресс-службе Тимирязевского суда сообщили, что фигуранты дела получили от 12 до 6 лет общего режима.

Ранее в Анапе были арестованы два экс-сотрудника ППС, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки.