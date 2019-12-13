Путин заявил о необходимости совершенствования мер по поддержке рождаемости

Президент Владимир Путин во время общения с работниками завода «КамАЗ» назвал недостаточными меры по поддержке рождаемости в России. Он отметил, что они будут совершенствоваться.

«Эти меры [по поддержке рождаемости] создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», – сказал Путин, передает ТАСС.

При этом глава государства напомнил, что ранее были повышены выплаты за первого и второго ребенка, продлено действие программы материнского капитала.

Он уточнил, что в регионах с неблагоприятной ситуацией с рождаемостью продолжает применяться практика выплаты пособий. Кроме того, Путин сообщил, что в 2020 году вырастет количество людей, которые имеют право на подобные выплаты за счет изменения ценза. «Мы считаем, что это должно помочь людям планировать свою семью и увеличивать количество детей в семье», – пояснил он.

Ранее Путин призвал прививать молодежи ценности многодетной семьи.