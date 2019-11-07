Путин призвал прививать молодежи ценности многодетной семьи

Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VII форума программы «Святость материнства» призвал воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей многодетной семьи.

Форум проходит в Белграде, на нем присутствуют участники из России, Сербии и Белоруссии. Тема форума – «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы», сообщается на сайте Кремля.

«Считаю тему нынешнего форума – «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы» – актуальной и в полной мере созвучной той политике, которую мы последовательно проводим в нашей стране. Ведь семья – это основа основ», – говорится в тексте приветственной телеграммы Путина.

Президент выразил мнение, что «именно в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека», а также его духовно-нравственные идеалы и личные качества.

«И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства», – говорится в телеграмме.

Ранее Путин говорил, что считает семью с тремя детьми правильной. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что мешает сделать нормой семью с тремя детьми.