Главу Антикоррупционного бюро Украины признали коррупционером

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об административном нарушении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, устроившего себе элитный отдых за чужой счет.

«Суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Артема Сытника и оставить в силе решение суда первой инстанции о вине Сытника в совершении админнарушения», – заявил судья, передает ТАСС.

Обвинение пришло к выводу, что отдых в охотничьих угодьях в Ровенской области, оплаченный местным предпринимателем, является «коррупционным подарком».

Решение суда является основанием для освобождения Сытника от занимаемой должности и внесения его в реестр коррупционеров.

Год назад генпрокуратура составила административный протокол в связи с элитным отдыхом Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, а он не указал сумму в декларации. Сытник, утверждали в прокуратуре, не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов). Сарненский суд Ровенской области признал Сытника виновным и присудил ему штраф в размере 3,4 тыс. гривен (около 140 долларов).

Сытник возглавил НАБУ с момента его основания в апреле 2015 года.