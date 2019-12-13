Площадь пожара на складе в Москве достигла 7 тыс. кв. метров

При пожаре на складе в Москве обрушилась стена, сообщили в ГУ МЧС по столице.

«Произошло обрушение стены. Угроза дальнейших обрушений сохраняется», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Площадь возгорания удвоилась, огонь распространяется по складу с тканями, добавили в МЧС.

«Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. метров», – пояснили в министерстве. Площадь обрушения занимает 300 кв. метров.

В МЧС добавили, что на ликвидацию пожара направили свыше 220 человек и 70 единиц техники.

В здании склада находится цех по производству экокожи, сообщили в экстренных службах.

Пока остановить возгорание не удается, тушение осложнено высокой температурой, взрывами емкостей с горючими жидкостями, лакокрасочными изделиями. К тушению привлекли два вертолета Ка-32.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, в результате пожара пострадал один пожарный. Сообщалось, что внутри склада находится высоковольтный трансформатор. Также от температуры, предположительно, деформировались газовые трубы.