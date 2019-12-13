Склад загорелся в Москве на площади 3 тыс. кв. метров

Склад с тканями загорелся в пятницу утром на юге Москвы, на данный момент площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров, пострадал пожарный.

«Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров, обрушились перекрытия на площади 50 кв. метров», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

По некоторым данным, внутри взрываются газовые баллоны. Внутри склада находится высоковольтный трансформатор. Также от температуры, предположительно, деформировались газовые трубы

Автомобильное движение в районе пожара затруднено.

«На улице Подольских курсантов в доме 3 строение 7 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено на Варшавском шоссе. Для проезда лучше использовать Чертановскую улицу», – заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

К месту тушения вылетел пожарный вертолет Ка-32А. Как отметили в столичном департаменте ГОЧСиПБ, воздушное судно оборудовано специальным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды.

Между тем источники сообщают, что при тушении пожара на складе пострадал один человек.

«При тушении пострадал пожарный, предварительно, у него легкие травмы», – цитирует ТАСС источника.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). В тушении участвуют более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.