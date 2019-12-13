Роскачество дало совет по выбору новогодней гирлянды

Роскачество рассказало, как правильно выбрать безопасную и качественную новогоднюю гирлянду для дома и улицы.

В сообщении на сайте Роскачества указывается, что «уличные гирлянды отличаются от внутренних степенями защиты от влаги и сухих веществ (пыли)». Этот показатель указывается на упаковке и «обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая – от влажности».

Подчеркивается, что гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений, нельзя использовать на улице.

Оптимальная длина провода для подключения к сети – от полутора метров внутри помещений и от 10 метров – для экстерьерных решений. При обнаружении неисправности, например, нагрева проводов, нетипичного мигания лампочек или искрения, гирлянду необходимо немедленно обесточить.

Провод должен плотно прилегать ко всем элементам гирлянды, быть гладким, без трещин. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик. Кнопка включения не должна нажиматься с усилием.

Кроме того, информация на упаковке должна быть на русском языке.

«Упаковка, на которой информация на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, может означать, что гирлянда привезена в нашу страну неофициально», – предупреждают эксперты.

Также на коробке должно быть указано количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также информация об изготовителе.

Важно и наличие маркировки единым знаком обращения продукции: изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов.

Отмечается, что продавец должен предоставить по первому требованию сертификат о соответствии, в бумажном или электронном виде: изделия в обороте на российском рынке должны соответствовать требованиям техрегламента «О безопасности низковольтного оборудования», а гирлянды с мигающими элементами соответствовать техрегламенту «Электромагнитная совместимость технических средств».

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