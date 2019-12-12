МИД заявил об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии

Власти Эстонии открыто преследуют агентство Sputnik и административными путями мешают ему работать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвав ОБСЕ отреагировать на действия Таллина.

По ее словам, в Эстонии складывается критическая ситуация в отношении агентства Sputnik, которое «подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей», передает РИА «Новости».

Захарова сообщила, что эстонская полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, которые связаны с МИА «Россия сегодня», что означает для российского СМИ «невозможность перечислять зарплату 80% сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги».

«Фактически полное прекращение деятельности», – пояснила она.

Захарова отметила, что Таллин открыто преследует агентство, задействуя для блокирования его деятельности административные рычаги и «откровенно карательные меры».

«Эстонские власти с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации СМИ в Прибалтике, в частности связанных с Россией», – заявила она.

Захарова сочла удивительным, что гонение в адрес СМИ практикуется в странах, причисляющим себя к европейской демократии.

«Мы призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные и неправительственные структуры», – заявила Захарова.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы сотрудников агентства в спецслужбах Эстонии, о закрытии банковских счетов соискателей работы в Sputnik. В связи с этим она дала эстонским властям ироничный совет – «попробовать дустом».