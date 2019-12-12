Минобрнауки собралось подготовить для НОЦ не менее 4 тыс. управленцев к 2024 году

Центры развития компетенций руководителей научных и научно-технический проектов и лабораторий, которые будут создаваться на базе научно-образовательных центров (НОЦ), подготовят не менее 4 тыс. управленцев для НОЦ к 2024 году, заявила директор департамента научно-технических программ Минобрнауки Евгения Степанова.

«Одним из важных элементов структуры каждого НОЦ является Центр развития компетенций руководителей научных и научно-технический проектов и лабораторий. До 2024 года эти центры должны подготовить не менее 4 тыс. исследователей-управленцев, которые могли бы возглавить как раз лидирующие направления, которые будут реализовываться в НОЦ», – приводятся слова Степановой на сайте «Будущее России».

На выставке «Вузпромэкспо» она отметила, что Центры развития компетенций также должны закрыть потребность образовательных, научных организаций, а также индустриальных партнеров НОЦ в высококвалифицированных кадрах и управленцев среднего звена. К ним относятся, например, руководитель научно-исследовательского проекта, руководитель научной лаборатории и так далее. Кроме того, Центры развития компетенций должны по заказу индустриальных партнеров обучать и переобучать их сотрудников.

Одной из задач нацпроекта «Наука» является создание в России сети из 15 НОЦ. В 2019 году объявлено о создании первых пяти НОЦ – в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

«Вузпромэкспо» – ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования РФ. Тематикой выставки, которая проходит в этом году 11-12 декабря, является «Наука. Образование. Экономика».