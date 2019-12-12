Названы сроки появления в России цифровых школьных аттестатов

Цифровые аттестаты о среднем школьном образовании появятся уже в 2021 году, сообщил директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов.

Качанов сообщил, что «это было в планах на 2020 год», но «если говорить о фактической реализации, скорее всего, 2021 год», так как «в первую очередь, необходимо будет менять нормативную базу», передает РИА «Новости».

После того, как система цифровых аттестатов заработает, именно реестровая, то есть электронная запись о выдаче документа и отметок в нем, будет иметь юридическую силу. Она будет первичной по сравнению с «бумагой».

«Если я хочу получить бумажную копию аттестата, я могу ее заказать, и мне ее выдадут», – пояснил Качанов.

Также в данный момент обсуждается внедрение цифровых дипломов о высшем образовании, прорабатываются вопросы о том, как обезопасить оцифровку таких документов.

По словам представителя Минкомсвязи, подделка электронного реестра «практически исключена», а введение цифровых аттестатов и дипломов поможет снизить случаи мошенничества и подделок документов об образовании.

«Будет государственная база данных. В любой момент можно будет в нее зайти и послать запрос. Мгновенно получить ответ в цифровом виде: действительно ли эти сведения являются реальными, достоверными», – добавил Качанов.

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