Москвичей предупредили о грядущих волнах холода

И.О. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже -25 градусов Цельсия.

По словам Вильфанда, в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно. Он добавил также, что «зима ожидается не холодной», температура на большей части страны «будет около и выше нормы», но при этом «зима будет неоднородной».

«Почему мы так считаем? Существуют отдельные прогностические факторы. На профессиональном языке это называется «главная мода атмосферной циркуляции», – передает «Российская газета» слова Вильфанда.

Синоптик пояснил, что в этом году ожидается «отрицательная фаза североатлантического колебания», которая означает частые смены режима погоды. Вильфанд добавил, что скачки температуры ожидаются не только в столичном регионе.

Напомним, ранее в четверг синоптики сообщали, что москвичей ожидает облачность с прояснениями, днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше одного градуса тепла.

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