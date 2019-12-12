Путин обсудил с актером Калягиным Год театра

Глава российского государства Владимир Путин обсудил итоги Года театра с актером и режиссером Александром Калягиным, который является председателем Союза театральных деятелей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Калягин сообщил Путину «об итогах завершающегося Года театра», а также рассказал «в целом о театральных делах», передает РИА «Новости».

Напомним, именно Калягин выступил в 2017 году с инициативой проведения Года театра в России.