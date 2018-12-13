Мединский открыл Год театра в России

Министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец посетили Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле и приняли участие в церемонии открытия Года театра.

Министр отметил, что Ярославль не случайно был выбран для открытия Года театра. «Именно здесь появился первый в России профессиональный драматический театр. Можно сказать, что ярославская земля, которая вообще во многих смыслах родина северо-восточной Руси, стала еще и родиной театральной Руси», – сказал Мединский.

Он отметил, что особое внимание в политике театрального дела уделяется детям как будущим зрителям театров. «Чтобы они пришли в театр, нужно, чтобы тут было интересно, уютно, тепло и душевно, чтобы они получали другие эмоции по сравнению с удаленным созерцанием чужих проблем на компьютере», – сказал министр.

Мединский напомнил, что в России с 2017 года запущена программа «Театр – детям» для развития и поддержки детских театров, в рамках которой многие театры уже получают финансовую поддержку. По словам министра, ярославские детские театры могут претендовать на получение грантов на реконструкцию и развитие в рамках нацпроекта «Культура». «Сейчас в рамках национального проекта предусматриваются крупные гранты на инвестиции на софинансироаание капитального ремонта, реконструкции, переоборудование театров. Мы были бы рады, если бы ярославский Театр юного зрителя и Кукольный театр в этом поучаствовали», – сказал министр, передает ТАСС.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец не исключила, что проведение Года театра, или Года кино, или подобных мероприятий, посвященных культуре, станет не единичным событием. По ее словам, соответствующее решение будет зависеть от запросов общества. «Потому что каждый раз Год складывается от тех предложений, которые существуют. Будем слушать», – сказала вице-премьер.

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Общий бюджет плана Года театра составляет порядка 1,5 млрд рублей, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Также было принято решение о проведении во всех регионах единого дня открытия Года театра – 13 декабря. Главной площадкой открытия стал Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле, поскольку именно этот город считается местом рождения российского профессионального театра. Здесь в 1750 году купеческий сын Федор Григорьевич Волков создал первую постоянную театральную труппу, которая за два года покорила ярославское образованное общество, каждый вечер собирая на свои представления до тысячи зрителей.

С инициативой проведения Года театра в России выступил в 2017 году председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин. Целью проведения тематического года является развитие театрального искусства и его популяризация среди россиян.

Одним из центральных событий Года театра станет проведение VIII Международной Театральной Олимпиады, которая была основана в 1993 году в Греции. В 2019 году она пройдет в Санкт-Петербурге. В ее рамках планируется проведение 300 мероприятий на более чем 50 площадках. В частности, состоятся гастроли ведущих театров Японии, Китая, Вьетнама, Индии, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии, Польши, Румынии, Венгрии, России. Также запланирована специальная программа театров национальных республик России; программа на Дальнем Востоке и мастер-классы актеров и режиссеров.

Еще одним крупным комплексным проектом Года театра станет Всероссийский театральный марафон «Новый театр – XXI век. Новый взгляд», организуемый во всех федеральных округах по инициативе и при активном участии СТД России. В рамках Марафона предусмотрено проведение «круглых столов», семинаров и мастер-классов ведущими специалистами и педагогами театрального искусства. Завершится Марафон итоговым Всероссийским театральным форумом, который состоится в Москве в конце 2019 года.