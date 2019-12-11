«Грязная» нефть останется в польских трубопроводах до 2021 года

Очистка польской системы передачи нефти от загрязненного топлива, которое поступило в страну весной этого года, займет весь 2020 год, сообщил глава компании-оператора польского участка нефтепровода «Дружба» PERN (ПЕРН) Игорь Василевский.

«Мы будем перерабатывать загрязненную нефть еще точно весь 2020 год», – приводит слова Василевского ТАСС.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья.

В Польшу «чистая» российская нефть начала поступать в июне. Также стало известно, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen запросила у России компенсацию за загрязненную нефть.