Представители Заворотнюк ответили на сообщения о ее параличе

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в одной из московских больниц, отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о том, что из-за опухоли мозга ее якобы парализовало на всю жизнь.

«Затишье было недолгим, а жаль<...>В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе». А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию», – написано в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram.

Ранее ряд СМИ написал, что из-за опухоли мозга у Заворотнюк сначала отнялась правая рука, а сейчас парализована вся правая часть тела.

«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», – говорится в сообщении.

Аккаунт в соцсети близкие актрисы создали в октябре, где подтвердили, что Заворотнюк действительно борется с болезнью и проходит лечение.