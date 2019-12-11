Суд обязал собственников «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших 118 млн рублей

Собственники ТЦ «Зимняя вишня» по решению Рудничного районного суда Кемерова должны выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре, сообщил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.

«9, 10 и 11 декабря 2019 года Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО «Кемеровский кондитерский комбинат» выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом», – сказал Малинин ТАСС.

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.