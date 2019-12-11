Кнессет Израиля решил самораспуститься

Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва в предварительном чтении приняли закон о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.

Законопроект о роспуске принят в предварительном чтении большинством в 50 голосов, голосовавших против или воздержавшихся от голосования не было. Выборы в кнессет 23 созыва пройдут 2 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

Глава самой крупной фракции «Кахоль-Лаван» Ави Нисенкорн заявил, что считает роспуск парламента поражением для всей законодательной системы власти. «Сегодня у меня сжимается сердце, думаю, и у других депутатов тоже», – сказал он.

«Мы бы все предпочли не оказаться в такой ситуации», – заявил в свою очередь глава переговорной группы правящей партии «Ликуд» по формированию коалиции депутат Ярив Левин.

Кнессет 22 созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий, просуществовав меньше трех месяцев. Решение о самороспуске принято за несколько часов до истечения мандата на формирование кабинета министров, предоставленного парламенту президентом страны. Переговоры о формировании правительственной коалиции не увенчались успехом.

Напомним, после выборов 9 апреля и 17 сентября ни председатель правящей партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, ни глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли сформировать коалицию. В связи с этим 21 ноября право создать кабмин впервые в истории получил парламент Израиля во всем составе.