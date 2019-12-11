Верховный главнокомандующий Грузии усомнилась в существовании грузинской армии

В Грузии разгорается скандал в связи с заявлением главковерха – президента Саломе Зурабишвили, которая усомнилась в наличии в стране армии, чем вызвала негодование в военных и политических кругах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На одной из конференций в Тбилиси она заявила, что «у нас нет и не будет ни армии, ни оружия».

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что позиция президента для него «категорически неприемлема».

«Наша армия сильна, наши военные – герои, – сказал Ираклий Гарибашвили. – Все сделаем для еще большего укрепления наших Вооруженных сил».

Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая сказал, что армия Грузии по вооружению и модернизации «одна из лучших в регионе».

Критикуют президента и политики, как от правящей «Грузинской мечты», так и от оппозиции.

Бюджет министерства обороны Грузии на 2020 год составит 880 млн лари (296 млн долларов), что на 60 млн лари (20 млн доларов) больше ассигнований на нужды обороны в этом году. Будут повышены зарплаты военнослужащих. В Вооруженных силах Грузии 37 тыс. человек. Америка и другие страны НАТО регулярно помогают Грузии с новейшим вооружением.

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