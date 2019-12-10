Эрдоган заявил, что Турцию не принимают в ЕС из-за религии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что ЕС не принимает Турцию в свой состав, так как большинство населения страны исповедуют ислам.

«Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы – мусульмане», – сказал президент, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В 2017 году турецкий лидер уже озвучивал эту мысль. Тогда он отмечал, что ЕС – «это христианский союз», поэтому Турция не может вступить в него уже больше полувека.