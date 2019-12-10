В ГИБДД предложили конфисковать авто за повторную пьяную езду

ГИБДД внесла предложения по изменениям в КоАП, согласно которым у водителей можно будет конфисковать автомобили в случае повторного проезда в состоянии алкогольного опьянения, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей – ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения. <...> Одновременно они внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях», – пояснил Кузин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД планируют убрать из оценки практического экзамена на получение водительских прав штрафные баллы и изменить процедуру проведения теоретического экзамена.

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